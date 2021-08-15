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Экс-президент «Локомотива» оценил игру «железнодорожников» в матче с «Зенитом»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о результате матча четвертого тура чемпионата России между «железнодорожниками» и петербургским «Зенитом».

«Мне очень понравился матч, концовка вообще была зажигательная. Обе команды играли в свой уверенный и надежный футбол. К сожалению, центральная зона у «Локомотива» уже не первый матч проваливается. Пабло опять допустил позиционную ошибку, в результате которой Азмун вышел один на один. И – справедливый пенальти, который был забит», — сказал Наумов «Газете.Ru».

Также бывший функционер объяснил, почему «Локомотив» долго не забивал в большинстве.

«Тут не столько вина «Локомотива», сколько заслуга «Зенита». Гости проявили такой характер – удивительно, я давно такого не видел. Видимо, хорошая функциональная подготовка позволила «Зениту» вдесятером справляться с теми атаками, которые проводил «Локомотив». Более того, и контратаки у «Зенита» очень хорошие получались — не только выход Азмуна, но и до этого была пара моментов», — добавил Наумов.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Алексей Сутормин. У хозяев мяч забил Федор Смолов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Зенит» определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России. Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба остался в запасе.

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