Березуцкий: Фернандес предупреждал, что может не доиграть матч

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после победного матча четвертого тура РПЛ над «Ростовом» (3:1) рассказал о травме Марио Фернандеса. Защитник покинул поле на 58-й минуте, держась за заднюю поверхность бедра.

«У нас мышечных повреждений ни у кого нет. Марио еще в перерыве предупредил о том ударе, который у него был в первом тайме. Он сказал, что у него побаливает и что он может не доиграть. Мы были к этому готовы. И я удивлен немного состоянием поля в это время года. Оно странноватое», — цитирует Березуцкого «Матч ТВ».

После четырех матчей ЦСКА занимает седьмую строчку в Российской премьер лиге, набрав шесть очков и забив шесть голов, пропустив при этом пять мячей. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», который после трех матчей набрал девять очков.

В следующем туре ЦСКА сыграет против грозненского «Ахмата». Встреча состоится 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка между ЦСКА и «Ростовом».

Российская премьер-лига. 4-й тур

«Ростов» — ЦСКА — 1:3

Голы: 0:1 — Бийол, 8; 0:2 — Чалов, 35; 1:2 — Глебов, 53; 1:3 — Марадишвили, 89.