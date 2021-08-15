«Ювентус» может продать Роналду этим летом

«Ювентус» рассматривает возможность продажи португальского нападающего Криштиану Роналду этим летом, сообщает Marca. По данным источника, руководство туринского клуба считает, что продажа Роналду может положительно повлиять на положение команды. В «Ювентусе» уверены, что уход Криштиану сэкономит значительную сумму денег для проведения реформы, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в Турин.

У «Ювентуса» нет предложений по Роналду, но туринцы готовы ждать. Трансферное окно в Европе открыто до 31 августа.

Ранее СМИ сообщили,французский форвард Киллиан Мбаппе покинет «Пари Сен-Жермен» по истечении контракта летом 2022 года. В качестве замены Мбаппе президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хочет видеть звезду «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.