ЦСКА на выезде обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Московский ЦСКА обыграл «Ростов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе армейцев отличились Яка Бийол, Федор Чалов и Константин Марадишвили. За «Ростов» точным ударом отметился Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает восьмое место, набрав шесть очков. Подопечные Юрия Семина располагаются на 14 строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре ЦСКА сыграет против грозненского «Ахмата». Встреча состоится 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«Ростов» померится силами с «Нижним Новгородом». Команды выйдут на поле 22 августа в 18.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Российская премьер-лига. 4-й тур

«Ростов» — ЦСКА — 1:3

Голы: 0:1 — Бийол, 8; 0:2 — Чалов, 35; 1:2 — Глебов, 53; 1:3 — Марадишвили, 89.

Ранее экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ситуацию с возможной продажей хавбека красно-синих Николы Влашича.