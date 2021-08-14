Футболист «Манчестер Юнайтед» Погба установил историческое достижение

В матче 1 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» со счетом 5:1.

Полузащитник манкунианцев Поль Погба отдал четыре результативные передачи, что является рекордом для игроков «красных дьяволов» в АПЛ.

За «Манчестер Юнайтед» отличились Мэйсон Гринвуд, Фред, а также Бруну Фернандеш, который оформил хет-трик. В составе «Лидса» точный удар на свой счет записал Люк Эйлинг.

В следующем туре «МЮ» сыграет против «Саутгемптона». Встреча состоится 22 августа. Команды выйдут на поле в 16.00 по московскому времени.

«Лидс» померится силами с Эвертоном. Встреча состоится 21 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Английская премьер-лига. 1-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс» — 5:1

Голы: 1:0 — Фернандеш, 30; 1:1 — Эйлинг, 48; 2:1 — Гринвуд, 52; 3:1 — Фернандеш, 54; 4:1 — Фернандеш, 60; 5:1 — Фред, 68.

Ранее сообщалось, что Погба может стать игроком «ПСЖ».