Футболист «Манчестер Юнайтед» Погба установил историческое достижение

В матче 1 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» со счетом 5:1.
Полузащитник манкунианцев Поль Погба отдал четыре результативные передачи, что является рекордом для игроков «красных дьяволов» в АПЛ.
За «Манчестер Юнайтед» отличились Мэйсон Гринвуд, Фред, а также Бруну Фернандеш, который оформил хет-трик. В составе «Лидса» точный удар на свой счет записал Люк Эйлинг.
В следующем туре «МЮ» сыграет против «Саутгемптона». Встреча состоится 22 августа. Команды выйдут на поле в 16.00 по московскому времени.
«Лидс» померится силами с Эвертоном. Встреча состоится 21 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Английская премьер-лига. 1-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Лидс» — 5:1
Голы: 1:0 — Фернандеш, 30; 1:1 — Эйлинг, 48; 2:1 — Гринвуд, 52; 3:1 — Фернандеш, 54; 4:1 — Фернандеш, 60; 5:1 — Фред, 68.
Ранее сообщалось, что Погба может стать игроком «ПСЖ».