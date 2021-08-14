Хоркина прокомментировала слова тренера Ашрам о том, что она была уверена в победе Авериной

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о заявлении Елены Копыленко, тренера олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам, о том, что она была уверена в победе российской гимнастки Дины Авериной в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Хоркина считает, что слова тренера Ашрам ни о чем не говорят. По ее мнению, нужно ждать официального ответа на российский запрос от Международной федерации гимнастики.

«То, что говорят лично люди — пусть говорят. Изменится ли что-то после ответа из Федерации? По крайней мере, я и многие другие люди, которые болеют и переживают за девочек, хотят знать официальный ответ. Может, мы с вами что-то не понимаем. То, что говорит тренеры, девочки, кто-то еще — это просто мнения. Как это комментировать?» — приводит слова Хоркиной «Спорт-Экспресс».

Напомним, Линой Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее в Госдуме ответили на заявление тренера Ашрам о том, что Россия не может достойно проиграть.