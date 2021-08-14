Болгарский тренер: звание олимпийской чемпионки заслужила Аверина, а не Ашрам

Болгарский тренер по художественной гимнастике Нешка Робева прокомментировала результат личного многоборья на Олимпиаде в Токио. Напомним, Линой Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Робева считает, что скандальная ситуация с израильской гимнасткой Линой Ашрам и россиянкой Диной Авериной — самая грозная сторона художественной гимнастики. Болгарка заявила, что итоги соревнований зависят исключительно от сложности упражнений, и даже потеря предмета, как было в упражнении с лентой у Ашрам, теоретически может быть компенсирована более высокой сложностью упражнения.

«Не может быть спорта, итоги состязаний в котором вызывают серьезные сомнения. Я обсуждала ситуацию с коллегами, и мы пришли к выводу, что звание олимпийской чемпионки заслужила Аверина, а не Ашрам. Жалко и обидно, что так получилось на Олимпиаде.

Я надеялась, что главному тренеру российской сборной Ирине Винер-Усмановой удастся переломить негативные тенденции в художественной гимнастике, где девушки начали заниматься зарабатыванием очков за сложность в ущерб художественной составляющей, творчеству и уникальности вида спорта. Но пока, как мы видим, у нее не получилось, художественная гимнастика продолжает терять свою главную художественную составляющую», – приводит слова Робевой ТАСС.

Ранее Айелет Зуссман, тренер Линой Ашрам, прокомментировал результаты олимпийского турнира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.