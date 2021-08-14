Руководитель портала Tribuna.com объяснил, почему сайт признали экстремистским

Руководитель портала Tribuna.com Максим Березинский рассказал, почему сайт признали экстремистским в Белоруссии.

«Что касается конкретных причин, то надо, наверное, отыграть назад и вспомнить, что было 9 августа 2020 года. Мы в числе первых ресурсов были заблокированы. Пытались узнать у Министерства информации, за что сайт был заблокирован, какие материалы не понравились. Но с того момента Мининформ отправлял нас в Оперативно-аналитический центр при президенте — это такая структура, которая контролирует Интернет. Из ОАС нас отправляли обратно в Министерство информации.

И по факту, нам не предоставили список материалов, из-за которых сайт был заблокирован. Поэтому нам остается только догадываться — что год назад, что сейчас. Формулировка предельно мутная. Заблокирован не только сайт, но и соцсети, и даже приложение. Я так понимаю, что какого-то конкретного материала не будет и в этот раз, а будут формулировки, вроде того, что мы представляем угрозу национальной безопасности.

Что, конечно, является полным бредом. Условно говоря, одна новость про то, как закончился тур в чемпионате Белоруссии, не может быть экстремистской сама по себе», — сказал Березинский «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как происходило ее общение с полицией в аэропорту Токио во время попытки депортировать спортсменку в Минск.