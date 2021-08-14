Экс-футболист ЦСКА: за такого Влашича доплачивать придется, чтобы его кто-то взял

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ситуацию с возможной продажей хавбека красно-синих Николы Влашича.

«Пускай высказываются агент, отец. Николе надо выходить и играть на высочайшем уровне, чтобы тот же «Милан» быстрее хотел его купить. Но мы посмотрели две игры, такого Влашича не то, что продавать куда-то нужно, там еще ЦСКА доплачивать надо будет, чтобы такого Влашича кто-то взял», – приводит слова Масалитина «Чемпионат.com».

Влашич перешел в ЦСКА на правах аренды в августе 2018 года из английского «Эвертона», по окончанию которой московский клуб выкупил хорватского полузащитника. За 81 матч в армейском клубе Влашич забил 28 мячей и в сезоне 2019/2020 стал лучшим бомбардиром команды.

Напомним, в СМИ появлялась информация о переговорах ЦСКА с «Миланом» по трансферу Влашича. Сообщалось, что «армейцы» хотят получить за футболиста €30 млн. Итальянцы готовы были взять футболиста в аренду с возможностью последующего выкупа.

Ранее Йошко Влашич, отец футболиста ЦСКА Николы Влашича, рассказал о желании сына уйти из армейского клуба.