Ярцев, Дасаев, Шавло ответили на письмо группы ветеранов «Спартака» Алекперову

Группа ветеранов московского «Спартака» 1980-х годов написала свое письмо в ответ на написанное 12 августа письмо главе «Лукойла» Вагиту Алекперову от других ветеранов столичного клуба во главе с Евгением Ловчевым.

По словам авторов ответного письма, оригинальное письмо выглядит, как целенаправленное раздувание пожара со стороны бывших спартаковцев, некоторые из которых еще недавно могли проявить себя в клубе.

Сравнив письмо с попыткой «свести счеты», ветераны «Спартака» также обратили внимание на частые упреки в сторону Леонида Федуна, который, также по словам авторов письма, построил стадион, содержит академию, молодежную команду и по-настоящему помогает ветеранам.

Новое письмо написали Ринат Дасаев, Сергей Родионов, Евгений Сидоров, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Шавло, Георгий Ярцев.

В новом сезоне, под руководством нового главного тренера Руя Витории «Спартак» потерпел четыре поражения в пяти матчах. Красно-белые дважды проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а также уступили казанскому «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что бывшие игроки «Спартака» Евгений Ловчев, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и другие ветераны написали открытое письмо президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.