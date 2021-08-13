В «Рубине» объяснили исключение из заявки на РПЛ игрока, грубо ответившего болельщику

В казанском «Рубине» рассказали, почему форвард Джордже Деспотович был исключен из заявки команды на нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы отзаявили Деспотовича, чтобы заявить Тальби — нашего другого легионера. Деспотович остается в клубе», — приводит слова сотрудника пресс-службы «Рубина» «Чемпионат.com».

Напомним, что после вылета казанцев из Лиги конференций, футболист резко отреагировал на комментарий в «Instagram» «Матч Премьер», где болельщик задал вопрос: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, что если бы не Казахстан, то он играл бы сейчас в «Барселоне» или «Реале»? Где Деспотович?».

«С твоей мамой», — ответил Деспотович фанату в комментариях.

13 августа появилась информация, что нападающий исключен из заявки «Рубина» команды на чемпионат России.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев поделился мнением о вылете казанского «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций после ответных матчей 3-го квалификационного раунда турнира.