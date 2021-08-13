Комментатор — о вылете «Рубина» из еврокубков: у них и так шикарные контракты

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев прокомментировал поражение «Рубина» от «Ракува» (0:1) в ответном матче Лиги Конференций.

«Здесь мы возвращаемся к главному – большинству игроков из РПЛ некуда стремиться. У них и так все отлично, вне зависимости от того, как они сыграют в Лиге конференций или Лиге Европы. У них и так шикарные контракты, которые они не получат за границей.

Показать себя на российском рынке? Их здесь и так все знают – котировки во внутреннем первенстве никак не упадут. В этом главная проблема – когда условный Тикнизян, не сыграв ничего, уходит в другой наш топ-клуб за 5 млн. Вы можете себе представить подобное, в чемпионате близком к российскому, по рейтингу УЕФА?» — сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Рубин» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций потерпел поражение от «Ракува» со счетом 0:1 и вылетел из еврокубков. Первая встреча в Польше завершилась вничью 0:0.

Ранее «Сочи» проиграл «Партизану» в серии пенальти и вылетел из еврокубков.