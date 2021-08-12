Российский теннисист Хачанов наказан за нецензурную лексику

У российского теннисиста Карена Хачанова отобрали одно очко за нецензурные высказывания в матче с соотечественником Асланом Карацевым на турнире в Торонто. Хачанов сказал слово «дерьмо», за что получил наказание.

«Пусть возьмет с собой правила и покажет, какие слова нельзя использовать. Вот, что я хочу. Я не буду продолжать матч, пока вы это не сделаете. Это был дерьмовый мяч. Я никого не обвинял. Я сам себе сказал, что мяч был дерьмовым. Я не грубил. И за это меня штрафуют? Вы шутите? Я хочу видеть правила.

Если бы я сказал это о ком-то, это было бы оскорбление. За всю карьеру у меня никогда не было предупреждений за неспортивное поведение, а тут меня лишают очка. Это было плохое слово? Что вы имеете в виду? «Дерьмо» — это плохое слово? Когда вы идете в туалет, то как вы это скажете? Ну же, скажите. Уберите камеру и скажите мне. Где написано, что это плохое слово? Кто это решает?» — сказал Хачанов на корте.

Напомним, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде на прошедших Олимпийских играх в Токио. Также Карен — победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде.

Ранее Карен Хачанов высказался о критике его соотечественников со стороны иностранцев из-за допинговых скандалов в российском спорте.