Федерация хоккея Белоруссии расследует факт избиения юного игрока тренером

Федерация хоккея Белоруссии начала расследование инцидента, произошедшего во время товарищеского матча между новополоцким «Химиком» и солигорским «Шахтер» (Солигорск) среди команд 2008 года рождения, когда главный тренер «Шахтера» избил клюшкой своего подопечного.

«В настоящее время Дисциплинарный комитет ФХБ проводит проверку по инциденту, рабочая группа Федерации хоккея Белоруссии во главе с заместителем председателя, курирующим вопросы развития детского хоккея, Светланой Марченко, уже направилась в Солигорск для изучения всех обстоятельств произошедшего. О принятом решении будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФХБ.

В организации отметили, что в отношении лиц, чья деятельность нарушает принципы развития детского спорта, будут применены дисциплинарные меры.

Ранее в Сети появилось видео, на котором один из специалистов солигорской команды 2008 года рождения избивает на скамейке запасных 12-летнего хоккеиста. Главным тренером группы 2008 года рождения является Артем Горанин.