«Спартак» ответил на троллинг «Зенита» после вылета из Лиги чемпионов

Московский «Спартак» ответил петербургскому «Зениту», который потроллил столичный клуб после вылета от лиссабонской «Бенфики» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Футбол, который пошел не по плану», — говорилось в сообщении сине-бело-голубых.

Пресс-служба москвичей в Twitter ответила: «Да, мы проиграли, но вы, наверное, последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ», сопроводив сообщение скриншотами с турнирной таблицей группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, в которой сине-бело-голубые заняли последнее место, а также напомнив им о результате их встречи с «Бенфикой», завершившейся поражением 0:3.

Оба матча «Спартака» с португальским клубом завершились с одинаковым счетом 0:2.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

«Бенфика» — «Спартак» — 2:0

Гол: 1:0 — Мариу, 57: 2:0 — Жиго, 90 (АГ).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выступит в групповой стадии Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов.

Yep, we lost, but you are probably the last club that should joke about others' failures in UCL... https://t.co/GevMpFWwXo pic.twitter.com/ExkxOX4K9s