Слуцкий рассказал, почему «Рубин» не подписал Месси

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему клуб из Татарстана не подписал экс-форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси почему не подписали? У нас Самоха есть. Зачем нам Месси?» — ответил Слуцкий одному из подписчиков в Instagram, имея в виду защитника Илью Самошникова.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее Месси стал игроком «ПСЖ».