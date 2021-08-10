Стали известны итоги встречи Карпина и Дзюбы

Встреча между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой прошла конструктивно, передает Telegram-канал «Рашен Football».

Отмечается, что игрок и тренер забыли прошлые обиды, но вызов в сборную Дзюбе не гарантирован.

Напомним, футболист и тренер общались около двух часов.

Между Карпиным и Дзюбой в 2014 году произошел конфликт, когда игрок выступал за московский «Спартак», а Карпин тренировал красно-белых. Футболист обвинял специалиста в том, что некоторые футболисты подвергались дискриминации. Также нападающий рассказывал об угрозах со стороны тренера.

«Когда я опять уходил в «Томь», у Карпина было очень много условий. Он говорил: «Продлевай контракт или я тебя сгною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывешь. Это мое слово, ты как футболист кончился». Я столько угроз от него наслушался», — рассказывал Дзюба.

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября. В рамках отбора на чемпионат мира — 2022 россияне сыграют с Хорватией.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее сообщалось о том, что наставник сборной России по футболу Валерий Карпин провел встречу с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.