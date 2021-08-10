В НОК Белоруссии назвали нелепыми санкции со стороны США

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии прокомментировал санкции США в отношении организации.

«НОК Белоруссии проходит скрупулезный внешний аудит со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) , не вызывая претензий. Более того, данный подход в отношении спортивной организации, признанной МОК полноправным субъектом олимпийского движения, чья деятельность регламентируется прежде всего Олимпийской хартией, без участия самого МОК выглядит совершенно нелепо», — говорится в заявлении на сайте организации.

Также отмечается, что, позиционируя себя гарантом соблюдения верховенства права, США со своей стороны совершенно не утруждаются соблюдением тех самых прав и свобод.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в НОК Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.