Месси поприветствовал фанатов «ПСЖ»

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Лионель Месси, который прилетел в Париж для подписание контракта с местным «ПСЖ», поприветствовал фанатов парижан.

В Twitter издания L'Equipe появилось видео, на котором Месси выглянул из окна здания и с улыбкой поприветствовал болельщиков французской команды. Фанаты ответили ему овациями.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси мог стать игроком мадридского «Атлетико».