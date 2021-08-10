В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном возвращении Капризова

Пресс-служба московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА прокомментировала информацию о заключении предварительного соглашения с форвардом Кириллом Капризовым.

«Что касается информации о Кирилле Капризове, то ЦСКА будет рад, если нападающий продолжит карьеру в нашем клубе. Но все зависит от позиции Кирилла и его готовности вести переговоры о возвращении в армейскую команду», — приводит слова представителя пресс-службы ЦСКА Sport24.

В прошлом сезоне Капризов выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Миннесота Уайлд». Российский форвард был выбран американской командой в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее сообщалось, что экс-генменеджер сборной России считает слухами информацию о возвращении Капризова в ЦСКА.