Синхронистка Шишкина вступилась за диджея, путавшего музыку для выступлений

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о проблемах с музыкой, которую сопровождало выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио. Ее слова передает RT.

По ее словам, спортсменки национальной команды были готовы к любым неожиданностям.

«Мы договорились, что если начнутся проблемы с музыкой, то будем считать сами. У нас имелась подстраховка, были оговорены некоторые моменты. Поверьте, у нас очень опытная и ко всему готовая команда.



Сложно объяснить произошедшее. Что-то случилось с аппаратурой. Не повезло ведь не только нашей двойке, но и украинской. Так что вряд ли здесь речь идет о злом умысле от диджея», — заявила Шишкина.

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