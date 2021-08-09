Стала известна сумма, которую получит израильтянка за победу над Авериной на ОИ

Израильская гимнастка Линой Ашрам получит более $300 тыс. за победу в личном многоборье соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио, информирует One. Co. Il.

Как сообщает источник, половину этой суммы спортсменке выплатит Олимпийский комитет Израиля, остальные деньги она получит от спортивного общества «Хапоэль» и спонсорских организаций.

Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина обратилась к болельщикам после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.