Баюл сравнила скандал в художественной гимнастике с победой Загитовой над Медведевой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл высказалась о скандале в финале индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.

«Не понимаю, в чем скандал? Спортсмен вышел, сделал свое, ему выставили оценку. Вспомните мою Олимпиаду-1994. В 2018-м, когда Медведева и Загитова соревновались, была такая же ситуация. Медведева выиграла произвольную, но этого не хватило до золота. Да, я больше болела за Медведеву...» — написала Баюл в Instagram.

Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что на результаты финала командного многоборья Олимпийских игр в Токио был подан протест.