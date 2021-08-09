Трефилов обратился к Винер-Усмановой после скандала с судейством на Олимпиаде

Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов прокомментировал серебро российской гимнастки Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио.

«Я считаю, что Ирина Винер-Усманова в любом случае не должна расстраиваться. У нее прекрасная школа, школа будет продолжать работать и у нее будет куча чемпионов. Я приводил, и буду приводить Ирину в пример.

Как сейчас мне рассказали, там шла подработка по правилам. Они до самого начала Олимпиады меняли правила. Смысл такой — практически все начали выполнять цирковые номера, а мы ушли от артистичности. Ушли к сложности, сами же поменяли правила и сами на это напоролись. Вот Линой Ашрам потеряла снаряд, а стала чемпионкой», — приводит слова Трефилова «Р-спорт».

Напомним, Аверина завоевала серебро. Ее сестра Арина заняла четвертое место. Многие специалисты считают, что Дина должна была стать победительницей соревнований, но ее засудили. Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля, при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Ранее израильская гимнастка Офир Даян высказалась о победе соотечественницы Линой Ашрам на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.