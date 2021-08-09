Экс-президент «Локомотива» — об отказе от акции BLM в России: растет поколение расистов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о ситуации с расизмом в России.

«К сожалению, в РПЛ никто не будет преклонять колено перед матчами. В России присутствует расизм в скрытой форме. Нам нужно с этим бороться: делать открытые заявления – вставать на одно колено.

Почему футболисты не будут вставать на одно колено? Потому что у нас растет поколение расистов: болельщики и футболисты – целое поколение расистов. Они презирают всех, кроме себя», – приводит слова Смородской Sport24.

Движение BLM выступает за борьбу с расизмом и полицейским насилием в отношении афроамериканцев.

В мае 2020 года полицейский задержал афроамериканца Джорджа Флойда и надавил ему ногой на шею, после чего тот скончался. После убийства Флойда движение BLM получило особенно активную поддержку — инцидент привел к масштабным протестам против полицейского насилия, на которых широко использовался лозунг «Я не могу дышать» — последние слова погибшего.

Ранее российский арбитр Сергей Карасев рассказал, почему не вставал на колено в рамках акции Black Lives Matter (BLM) перед матчами Лиги чемпионов и чемпионата Европы — 2020.