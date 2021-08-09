Роднина заявила о «генеральной» победе над допингом в России

Депутат Государственной думы России Ирина Роднина считает, что Олимпийские игры в Токио показали, что Россия «генерально» справилась с допингом. Об этом сообщает «РИА Новости». Олимпийская чемпионка поблагодарила Олимпийский комитет России за то, что были приняты решения, с которыми была не согласна WADA. Также Роднина считает, что пятилетний промежуток между Играми вместо обычных четырех сказался не только на подготовке, но и на составе национальной команды.

«Спорт без зрителей на трибунах, без той эмоциональной волны, которая идет от них, это огромное испытание. Но все справились.

И должна сказать, что я еще больше полюбила «Первый концерт» Петра Чайковского, который любила и раньше. Теперь эта музыка для нас будет очень много олицетворять, кроме того что это классика и наш великий композитор», — заявила Роднина.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее израильское издание Sport5 опубликовало статью о российской гимнастке Дине Авериной, которая считает, что ее засудили в соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.