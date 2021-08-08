Месси: я не был готов к уходу из «Барселоны»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси на своей пресс-конференции, посвященной уходу из клуба, заявил, что не был к нему готов.

«Я был в ступоре и нахожусь в нем до сих пор. Это очень сложно после всего этого долгого пути. Я не был готов уйти. Мы были убеждены, что хотим остаться здесь. Это мой дом. Я хотел этого больше всего. Я наслаждался жизнью в Барселоне, это было чудесно.

Год, когда случилась история с бюрофаксом, остался в прошлом», — заявил южноамериканец.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси еще не подписал контракт с «ПСЖ».