Российские волейболисты выиграли у французов третий сет в финале Олимпиады

Сборная России по волейболу выиграла у команды Франции третий сет финала олимпийского турнира на Играх-2020 в Токио.

Партия завершилась со счетом 25:21 в пользу россиян. Первый и второй сеты остались за французами — 25:23, 25:17.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее Александр Гайдуков, тренер женской сборной России по водному поло, назвал причину поражения в матче за бронзу Олимпиады против Венгрии.

Олимпиада-2020. Волейбол. Мужчины. Финал

Франция — Россия — 2-1 (25:23, 25:17, 21:25)