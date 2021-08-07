Винер-Усманова: Аверина не проиграла, она выиграла

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова подвергла критике судейство в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде, передает RT.

«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать», — сказала Винер-Усманова.

Россиянка Дина Аверина завоевала серебро. Ее сестра Арина заняла четвертое место.

Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Индивидуальное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.

3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.