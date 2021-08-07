Российские ватерполистки уступили Венгрии в матче за бронзу Олимпиады

Женская сборная России по водному поло уступила Венгрии в матче за бронзовые медали Олимпиады.

Встреча завершилась со счетом 9:11.

В решающем матче турнира сыграют сборные США и Испании. На Олимпиаде 2016 года российские ватерполистки завоевали бронзу.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сборная России по художественной гимнастике заняла второе место в квалификации группового многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио. По итогам двух упражнений Анастасия Татарева, Ангелина Шкатова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Алиса Тищенко заработали 89,050 балла.