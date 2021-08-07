Российская гандболистка о полученной травме на Играх: на финал выйдем даже ползком

Российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала о травме, полученной в матче 1/2 финала Олимпийских игр — 2020 против Норвегии.

Россия победила со счетом 27:26. В финале россиянки сыграют с Францией.

«Мне здорово попали в глаз, это произошло в предпоследней атаке. Я делала напрыжку и вижу, что одна из норвежек летит рукой – кулаком и пальцем попала мне в глаз. Я упала, не могла открыть глаз – судьи ничего не дали. Глаз болит, но видит – заживет. Будет синяк, но на это вообще все равно.

Самое забавное, что я и 5 лет назад после полуфинала с норвегами пришла на интервью, а у меня лицо разодрано, исцарапано. С норвегами мне везет. Финалу не помешает ничего, мы выйдем даже ползком», – написала гандболистка в своем блоге на Sports.ru.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Владлена Бобровникова критично высказалась о судействе в полуфинале Олимпиады-2020.