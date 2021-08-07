Олимпийский чемпион Игр-2020 станцевал лезгинку в московском аэропорту

Чемпион Олимпийских игр — 2020 по греко-римской борьбе Муса Евлоев по прилету в Москву станцевал лезгинку, сообщает «Чемпионат.com».

В финальной схватке в весовой категории до 97 кг Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1.

Также вместе с Евлоевым в Москве встретили другого обладателя золотой медали — борца вольного стиля Завура Угуева. В финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг он победил индуса Кумара Рави (7:4).

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт сравнил победы России на Олимпиаде с фильмом ужасов.