Российская гандболистка критично высказалась о судействе в матче 1/2 финала ОИ

Российская гандболистка Владлена Бобровникова высказалась о судействе в матче 1/2 финала Олимпиады против Норвегии, передает «Матч ТВ».

«Подбили меня в предпоследних атаках, кто-то засунул мне палец в глаз, болит. Судьи не дали даже две минуты, сказали, что ничего не было. Но мы играем в гандбол, а не шахматы. Я нереально рада, хочу плакать, танцевать и смеяться», — сказала Бобровникова.

Россия победила со счетом 27:26. В финале россиянки сыграют с Францией.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.