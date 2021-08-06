Агент заявил, что Месси не покинет «Барселону»

Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, что аргентинский форвард Лионель Месси останется в «Барселоне». Напомним, каталонский клуб официально объявил, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

«Думаю, Месси никуда не уйдет. Предполагаю, что это часть игры, шоу против Ла Лиги. На чем основаны мои предложения? Месси — лучший игрок в истории. Мне посчастливилось видеть всю его карьеру в «Барселоне». «Барселона» — это Месси, а Месси — это «Барселона». Я не знаю, что должно случиться, чтобы Лео ушел. Тем более ему уже 34 года.

Мы видим, что Роналду стал бледной тенью себя, уйдя в «Ювентус». Месси уже не время ходить-бродить по клубам. Всю жизнь провести в «Барселоне» и уйти напоследок в коммерческий клуб по типу «ПСЖ» или «Сити» было бы неправильно. Вы представляете, как грустно будет Ла Лиге, если Месси уйдет. Рамос и Роналду уже ушли, а тут еще и Лео. Невообразимо», — приводит слова Селюка Sport24.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

В чемпионате Испании сезона-2020/2021 «Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место. Чемпионом Ла Лиги стал мадридский «Атлетико».

Ранее стало известно, что Месси был готов на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне».