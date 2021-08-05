Тимановская: если испытываете давление в Белоруссии — пишите мне, готова помочь уехать

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская на своей пресс-конференции в Варшаве обратилась к соотечественникам.

«Я готова помочь людям, которые могут оказаться в подобной ситуации, как я, или людям, которые хотят покинуть Белоруссию. Также я хочу сказать всем белорусам, чтобы они перестали бояться, если на них оказывается какое-то давление, чтобы они смело об этом заявляли. Если кто-то испытывает давление, психологические проблемы, то может смело написать мне, я постараюсь поддержать и ответить каждому», — сказала Тимановская.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию и боится возвращения в страну.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могли посадить за критику в тюрьму.

Ранее Тимановская рассказала, при каком условии вернется на родину.