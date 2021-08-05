Радимов объяснил происходящее в «Спартаке» тем, что Федун болеет за ЦСКА или «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов с иронией отреагировал на последние события в московском «Спартаке».

4 августа красно-белые дома уступили лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Cпортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

«А может быть, что Федун и Зарема болеют за ЦСКА или «Зенит»? Иного объяснения происходящему в «Спартаке» найти невозможно!

Уже дочь семейства дает советы по игре! Мне искренне жаль наш чемпионат — соперничество со «Спартаком» всегда добавляло интриги! В этом сезоне про вас можно забыть!» — написал экс-игрок «Зенита» в Twitter.

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова опубликовала фотографию плана игры красно-белых, составленного ее дочкой.