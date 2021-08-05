Олимпийский чемпион Нагорный считает, что ситуация на Играх стала уроком для Байлз

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о проблемах четырехкратной победительницы Игр Симоны Байлз во время соревнований в Токио.

«На меня это никак не повлияло, и я никак не переживал этот момент. С точки зрения понимания ее как спортсменки, может, это было и правильно. Но я, может быть, сочувствовал ей как человеку. Значит, у нее что-то пошло не так, где-то случился сбой, для нее это урок, она станет сильнее», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Байлз снялась во время командного многоборья и пропустила большую часть соревнований из-за психологических проблем. Она выступила в заключительный день соревнований по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне и взяла бронзу.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о решении Байлз выступить в женских соревнованиях на бревне в рамках Олимпиады.