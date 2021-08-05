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Олимпиада 2020

Ласицкене оценила жизнь в олимпийской деревне в Токио

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РИА Новости

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась мнением о жизни в олимпийской деревне в Токио.

«Жизнь в олимпийской деревне — это какое-то особенное удовольствие. Потому что, когда ты пытаешься уснуть, где-то внизу кто-то другой празднует свою победу и не обращает внимания на других, и, наверно, это нормально. Я иду в столовую, другие люди в это время уже собирают чемоданы, а у меня финал еще нескоро», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Легкоатлетка отметила, что спортсмены стараются общаться друг с другом, а также играть в викторины и настольные игры.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Ласицкене пожаловалась на жару во время квалификации на Олимпиаде.

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Олимпиада 2020
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