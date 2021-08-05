Слуцкий объяснил слабое выступление российских клубов в еврокубках

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о слабом выступлении российских клубов в еврокубках перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польской команды «Ракув».

«Безусловно, слабые выступления в еврокубках — это показатель уровня нашей лиги. Уверен, что нас ждет очень тяжелое противостояние с «Ракувом», — цитирует Слуцкого «Чемпионат.com».

Встреча между «Ракувом» и «Рубином» пройдет 5 августа на стадионе «Мейски» в польском городе Бельско-Бяла. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Ранее президент московского «Спартака» Леонид Федун заявил о деградации футбола в России после поражения команды в первом матче третьего раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».

Встреча между «Спартаком» и «Бенфикой», прошедшая 4 августа в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рафаэл Силва и Мораес Жилберто.