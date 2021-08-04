Почетный президент ОКР заявил, что «Спартак» ниже классом, чем «Бенфика»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал поражение московского «Спартака» в первом матче против лиссабонской «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, передает «Чемпионат.com».

«Просто «Спартак» — команда ниже классом, к сожалению. Думаю, что шансов очень мало. Пока это говорит об уровне «Спартака». Что касается лимита, думаю, он нужен. Если не он, то одни иностранцы будут играть. Конкуренция и сейчас есть. Реформы, конечно, назрели. Результаты в Европе говорят об уровне наших команд», — сказал Жуков.

Ответный поединок пройдет 10 августа, команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. 1-й матч

«Спартак» — «Бенфика» — 0:2

Голы: 0:1 — Силва, 50; 0:2 — Жилберто, 73.

Ранее «Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.