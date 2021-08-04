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Экс-чемпион UFC едва не погиб в волновом бассейне

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Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Би Джей Пенн рассказал, что едва не погиб после того, как его засосало в машинное отделение волнового бассейна в аквапарке.

Инцидент случился в 2020 году, когда волна затащила его под стену, где он оказался в машинном отделении волнового бассейна. Эта комната наполняется водой, которая затем в виде волны выталкивается наружу.

«Комната наполнялась водой до самого верха, я задерживал дыхание. Все, на что я натыкался в комнате, причиняло мне боль. У меня была тяжелая синусовая инфекция и пара переломов лица от удара о цементные стены, грязная вода попала мне в раны на лице и произошло заражение. Я три недели лечил лицо антибиотиками.

Может быть, я был первым парнем в истории, которого засосало в машинное отделение волнового бассейна во время его работы», — приводит слова бойца MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывание Конора Макгрегора о его покойном отце.

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