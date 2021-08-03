Российские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпиады

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Австралии в матче 1/4 финала олимпийского турнира в Токио.

Встреча, прошедшая на арене «Тацуми Вотер Поло Центр», завершилась со счетом 9:8. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале россиянки встретятся со сборной США.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на пятую строчку в медальном зачете летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Российская команда обогнала Великобританию благодаря победе борца греко-римского стиля Мусы Евлоева в весовой категории до 97 кг.

Теперь в активе россиян 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. У британцев 13 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Олимпиада-2020. Водное поло. Женщины. 1/4 финала

Австралия — Россия — 8:9