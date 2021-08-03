Определился соперник сборной России по волейболу в полуфинале Игр-2020

Мужская сборная Бразилии одержала победу над командой Японии в матче 1/4 финала олимпийского турнира в Токио.

Встреча, прошедшая на «Ариаке Арене», завершилась с счетом 3-0 (25:20, 25:22, 25:20). В составе победителей самым результативным игроком стал Йоанди Леал Идальго, набравший 16 очков.

В полуфинале сборная Бразилии сыграет с командой России, которая победила Канаду — 3-0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Полуфинальные встречи запланированы на 5 августа.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее женская сборная России по волейболу проиграла команде Турции в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Олимпиада-2020. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала

Бразилия — Япония — 3-0 (25:20, 25:22, 25:20).