Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

Мужская сборная России по волейболу обыграла Канаду со счетом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22) и вышла в полуфинал Олимпийских игр — 2020.

В полуфинале российские волейболисты встретится с победителем пары Япония – Бразилия.

Напомним, сборная России набрала девять очков и заняла четвертое место в группе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее женская сборная России по волейболу проиграла команде Турции в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр — 2020 в Токио.