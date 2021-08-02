Борец Семенов принес России 50-ю медаль Олимпиады-2020

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 130 кг на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В поединке за третье место он победил чилийца Ясмани Фернандеса по последнему результативному действию.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого дня соревнований.

Для России медаль Семенова стала 50-й на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград. Российская сборная занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует Китай (28-16-15).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.