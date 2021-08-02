Велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали бронзу в командном спринте на Играх-2020

Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзовую медаль в командном спринте среди женщин в велотреке на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Результат спортсменок — 32,252. В борьбе за третье место они победили представительниц Нидерландов, которые финишировали на 0,252 секунды позже.

Для России медаль Войновой и Шмелевой стала 46-й на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов 12 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых наград. Российская сборная занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует Китай (27-16-14).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого дня Игр.

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