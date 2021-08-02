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Олимпиада 2020

Россия установила рекорд по медалям за первую неделю Олимпиады

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Stoyan Nenov/Reuters

Сборная России установила национальный рекорд по медалям за первую неделю летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Спортсмены завоевали 44 медали. В активе россиян 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Прежде лучшим достижением национальной команды было 39 медалей — на Олимпиаде 2000 года в Сиднее сборная России выиграла 12 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Лучшими по количеству золотых медалей стали Олимпийские игры — 1996 в американской Атланте. Тогда россияне завоевали 14 золотых медалей, суммарно выиграв 34 награды.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла одну позицию в медальном зачете Олимпиады.

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Олимпиада 2020
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