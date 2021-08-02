Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Представитель МОК сделал заявление о состоянии белорусской легкоатлетки Тимановской 06:20
На Украине рассказали о требовании к Вашингтону из-за «Северного... 06:08
Белорусский депутат: поступок Тимановской — это предательство и подлость 05:59
В России поддержали взыскание долгов за ЖКУ коллекторами 05:46
Бывшая жена Мамаева публично унизила футболиста, узнав о его новом романе 05:45
Сахалинка во сне насмерть придавила своего ребенка 05:25
Экс-глава ЦРУ перечислил возможные последствия вывода войск США из Афганистана 04:59
Россиянка Черниговская вышла в полуфинал ОИ-2020 по гребле на байдарках и... 04:59
«Газпром» снизил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы 04:55
Американский журналист отказался убрать флаг России, несмотря на требования... 04:37
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Собчак — о ситуации с Тимановской: репутация режима Лукашенко подорвана до основания

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ксения Собчак/YouTube.com

Известная журналистка Ксения Собчак прокомментировала инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая записала видеообращение, после которого ее пытались насильно депортировать на родину из Токио.

«Белорусские власти чудачат не только внутри страны, но и за рубежом. Местный олимпийский комитет отозвал легкоатлетку Кристину Тимановскую после резкой критики в адрес спортивных чиновников. Спортсменка сообщила, что ее пытаются насильно вывезти из Токио. Казалось бы, репутация режима Лукашенко подорвана до основания. Оказалось, что нет предела совершенству. Теперь эти люди взялись за спортсменов», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

Ранее белорусский депутат Виталий Уткин прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую насильно хотели депортировать на родину из Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день десятый: медали гимнастов и старт синхронисток
Российские гимнасты претендуют на медали в трех видах в десятый день
Дефицит растет: «Газпром» снизил поставки в Европу
В Европе отмечают сокращение поставок «Газпрома» в подземные газохранилища
За медалями в гимнастике и борьбе: десятый день Олимпиады. LIVE
Российские гимнасты претендуют на медали на снарядах
Собянин: пандемия COVID-19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей
В Москве не планируют вводить удаленное обучение для школьников
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская поддержала депортируемую с ОИ белоруску
Джонни Депп одержал ключевую победу в судебном поединке против Эмбер Херд
Новости и материалы
Представитель МОК сделал заявление о состоянии белорусской легкоатлетки Тимановской
На Украине рассказали о требовании к Вашингтону из-за «Северного потока — 2»
Белорусский депутат: поступок Тимановской — это предательство и подлость
В России поддержали взыскание долгов за ЖКУ коллекторами
Бывшая жена Мамаева публично унизила футболиста, узнав о его новом романе
Сахалинка во сне насмерть придавила своего ребенка
Экс-глава ЦРУ перечислил возможные последствия вывода войск США из Афганистана
Россиянка Черниговская вышла в полуфинал ОИ-2020 по гребле на байдарках и каноэ
«Газпром» снизил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы
Американский журналист отказался убрать флаг России, несмотря на требования в соцсети
Академик РАН назвал причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19
Боня уличила Бузову в «торговле» отношениями
Собянин рассказал об отношении к электросамокатам в Москве
Российский хоккеист Задоров подал иск в арбитраж НХЛ
Российский тренер раскритиковал судей на Олимпиаде: ходят, балду гоняют, ничего не делают
Трамп заявил о новых доказательствах нарушений на выборах президента
Известный ведущий раскритиковал современных женщин, приведя в пример Утяшеву
Стали известны причины тревоги белоруски перед попыткой властей депортировать ее с ОИ
Все новости
«Поставить режим на колени»: «Дети огня» взяли ответственность за лесные пожары
Группировка, связанная с запрещенной курдской партией, заявила о поджогах лесов в Турции
Логика ограничений: Собянин рассказал, как принимаются решения по антикоронавирусным мерам
Собянин рассказал о главном факторе для введения ограничений в Москве
«Удар в челюсть»: НАТО обвиняет Россию в провокациях
Американский адмирал рассказал о возможном боестолкновении в Черном море
Завершить военную миссию: что США планируют делать дальше в Ираке
Джо Байден объявил об окончании участия в операциях в Ираке к концу 2021 года
«Не знают о свободе слова»: Жириновский ответил Баку на ноту протеста
Жириновский упрекнул Азербайджан после протеста в адрес российской стороны
Нарышкин заявил, что разведка знает часть правды о деле Навального
Глава СВР: отравляющие вещества в биоматериал Навального могли добавить не в России
ЦБ сделал менее выгодной для банков ипотеку с минимальным взносом
Регулятор повысил надбавки к коэффициентам по рискованным ипотечным кредитам
SsangYong возрождается после банкротства
SsangYong планирует вернуться с электрическими внедорожниками
Секрет вельвичии: как африканское растение получило способность жить тысячи лет
Ученые расшифровали геном «бессмертного» растения
Переселение в Арктику. Что известно о расширении программы «Дальневосточный гектар»
Жители арктических регионов России с 1 августа могут бесплатно получить гектар земли
Сладко и гадко: какие блюда популярны в TikTok
Самые странные кулинарные идеи пользователей TikTok
«Псы резервации», «Девять совсем незнакомых людей», «Чепелуэйт» и еще 11 сериалов августа
Какие сериалы смотреть в августе 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
«Стиль — это я»: 85 лет со дня рождения Ив Сен-Лорана
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях