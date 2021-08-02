Собчак — о ситуации с Тимановской: репутация режима Лукашенко подорвана до основания

Известная журналистка Ксения Собчак прокомментировала инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая записала видеообращение, после которого ее пытались насильно депортировать на родину из Токио.

«Белорусские власти чудачат не только внутри страны, но и за рубежом. Местный олимпийский комитет отозвал легкоатлетку Кристину Тимановскую после резкой критики в адрес спортивных чиновников. Спортсменка сообщила, что ее пытаются насильно вывезти из Токио. Казалось бы, репутация режима Лукашенко подорвана до основания. Оказалось, что нет предела совершенству. Теперь эти люди взялись за спортсменов», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

Ранее белорусский депутат Виталий Уткин прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую насильно хотели депортировать на родину из Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.