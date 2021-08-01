Макгрегор проведет бой, находясь в инвалидной коляске

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор проведет благотворительный боксерский бой, находясь в инвалидной коляске. Его противником в со-главном событии станет его соотечественник — пародист Эл Форан.

Организатором мероприятия стал комик, инвалид-колясочник Стиво Тимоти, который также поучаствует в поединке в главном событии мероприятия. Боксерский вечер пройдет 11 сентября в Ирландии. Все вырученные средства будут направлены в Ирландскую ассоциацию инвалидов-колясочников.

Напомним, Макгрегор уступил Дастину Порье в их третьем поединке из-за травмы ноги, которую получил во время подготовки к бою.

Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

Ранее сообщалось, что Дастин Порье высмеял ирландца Конора Макгрегора.