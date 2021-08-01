В аэропорт Токио, где должна быть Тимановская, прибыла японский адвокат по делам беженцев

Представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда, сообщает ТАСС.

Предполагается, что там находится белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую ранее 1 июля тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть из Токио в Минск.

На вопросы журналистов она ответила, что Тимановская с ней не связывалась и она не знает, находится ли спортсменка внутри участка. Адвокат добавила, что прибыла в аэропорт по собственной инициативе.

Напомним, спортсменка раскритиковала белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на летних Олимпийских играх. После этого Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио.

Тимановская попросила Международный Олимпийский комитет (МОК) о помощи. В комитете заявили, что изучают ситуацию вокруг спортсменки.

Ранее Кристина Тимановская отреагировала на заявление Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, который заявил, что спортсменка покидает Игры в связи с эмоционально-психологическим состоянием.